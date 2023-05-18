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В Приморье иностранец получил 5 лет колонии за вырубку деревьев

Хасанский районный суд в Приморском крае приговорил иностранца к 5 годам лишения свободы за незаконную рубку деревьев, сообщает в четверг пресс-служба прокуратуры Приморского края. Ущерб от действий осужденного составил 34 млн рублей.

В Приморье иностранец получил 5 лет колонии за вырубку деревьев
© ТАСС

"Хасанский районный суд Приморского края вынес приговор по уголовному делу в отношении иностранного гражданина. Он признан виновным по ч. 3 ст. 260 УК РФ (незаконная рубка лесных насаждений и не отнесенных к лесным насаждениям деревьев). Суд приговорил виновного к 5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, а также удовлетворил иск прокурора о взыскании с него в доход государства суммы причиненного ущерба", - сообщает надзорное ведомство.

Как было установлено в суде, с ноября по декабрь 2021 года осужденный с привлечением работников и специальной техники вырубил более 250 деревьев. Размер причиненного лесному фонду ущерба превысил 34 млн рублей.

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