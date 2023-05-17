Соучастник убийства военкора Татарского Юрий Денисов объявлен в розыск
Члена украинской диверсионно-террористической группы, гражданина Украины Юрия Денисова, которого признали соучастником убийства военного журналиста Владлена Татарского, объявили в розыск. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на базу розыска МВД России.
«Денисов Юрий Михайлович, 13 августа 1987 года рождения. Место рождения - город Снежное, Донецкая область, Украина. Разыскивается по статье УК РФ», - отмечается в базе ведомства.
Статью, по которой ведется розыск, не привели.
Напомним, что теракт в котором погиб Татарский произошел 2 апреля во время его творческого вечера. Дарья Трепова, которую впоследствии обвинили в теракте в Петербурге, подарила военкору статуэтку, внутри которой находилась взрывчатка. Девушка была задержана на следующий день. По данным Национального антитеррористического комитета, убийство спланировали спецслужбы Украины.
24 апреля в Мосгорсуде проходило слушание по ее делу. В суде подозреваемая заявила, что «безумно сожалеет о произошедшем» и каждый день «молится о здоровье потерпевших».