Соучастник убийства военкора Татарского Юрий Денисов объявлен в розыск

Члена украинской диверсионно-террористической группы, гражданина Украины Юрия Денисова, которого признали соучастником убийства военного журналиста Владлена Татарского, объявили в розыск. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на базу розыска МВД России.

«Денисов Юрий Михайлович, 13 августа 1987 года рождения. Место рождения - город Снежное, Донецкая область, Украина. Разыскивается по статье УК РФ», - отмечается в базе ведомства.

Статью, по которой ведется розыск, не привели.

Напомним, что теракт в котором погиб Татарский произошел 2 апреля во время его творческого вечера. Дарья Трепова, которую впоследствии обвинили в теракте в Петербурге, подарила военкору статуэтку, внутри которой находилась взрывчатка. Девушка была задержана на следующий день. По данным Национального антитеррористического комитета, убийство спланировали спецслужбы Украины.