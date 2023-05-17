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Соучастник убийства военкора Татарского Юрий Денисов объявлен в розыск

Члена украинской диверсионно-террористической группы, гражданина Украины Юрия Денисова, которого признали соучастником убийства военного журналиста Владлена Татарского, объявили в розыск. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на базу розыска МВД России.

«Денисов Юрий Михайлович, 13 августа 1987 года рождения. Место рождения - город Снежное, Донецкая область, Украина. Разыскивается по статье УК РФ», - отмечается в базе ведомства.

Статью, по которой ведется розыск, не привели.

Напомним, что теракт в котором погиб Татарский произошел 2 апреля во время его творческого вечера. Дарья Трепова, которую впоследствии обвинили в теракте в Петербурге, подарила военкору статуэтку, внутри которой находилась взрывчатка. Девушка была задержана на следующий день. По данным Национального антитеррористического комитета, убийство спланировали спецслужбы Украины.

Стали известны подробности допроса подозреваемой в убийстве Татарского Треповой

24 апреля в Мосгорсуде проходило слушание по ее делу. В суде подозреваемая заявила, что «безумно сожалеет о произошедшем» и каждый день «молится о здоровье потерпевших».

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