$79.98+0.8887.16+1.08

Российский школьник покончил с собой перед пробным ЕГЭ

В Ставропольском края ученик 11-го класса покончил с собой перед пробным Единым государственным экзаменом (ЕГЭ). Об этом сообщает Baza в Telegram-канале.

Российский школьник покончил с собой перед пробным ЕГЭ
© Lenta.ru

По информации издания, 17 мая школьник должен был писать тренировочный экзамен по русскому языку. Подростку было 17 лет.

Тело выпускника нашла его мать. По словам родных погибшего, школьник очень переживал из-за предстоящих экзаменов и не хотел идти на пробный экзамен. Он не оставил предсмертных записок.

Ранее в Москве одиннадцатиклассник, у которого были проблемы с подготовкой к ЕГЭ, покончил с собой. Его тело нашел прохожий под окнами многоэтажного дома на улице Шумилова в Кузьминках. В мессенджере выпускник оставил другу и девушке прощальное сообщение.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий