Очевидцы сообщили о взрывах в Луганске

В Луганске произошло несколько взрывов. Об этом со ссылкой на очевидцев сообщает Telegram-канал украинского издания «Суспильне» («Общественное»).

При этом Telegram-канал «Военкоры Русской весны» опровергает сообщения о взрывах, называя распространенную в украинских СМИ информацию «психоперацией» Киева.