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В России объявили в розыск украинца Денисова за убийство военкора Татарского

МВД России объявило в розыск гражданина Украины Юрия Денисова, причастного к теракту, в результате которого был убит военный корреспондент Владлен Татарский. Об этом сообщает РИА Новости.

Разыскиваемого считают сообщником арестованной за убийство военкора Дарьи Треповой. По данным следствия, Денисов занимался подготовкой теракта. Ранее он работал в Службе безопасности Украины (СБУ). По данным ФСБ, в феврале 2023 года Денисов через Латвию приехал в Москву из Киева. По заданию украинских спецслужб он в течение нескольких месяцев собирал информацию о Татарском и поселился в квартире недалеко от него.

2 апреля во время творческого вечера в кафе в Петербурге Трепова вручила Татарскому. Он принял подарок и поставил на столе рядом с собой. Через несколько минут раздался взрыв. Во время теракта военкор погиб, еще более 40 человек были ранены.

Стали известны подробности допроса подозреваемой в убийстве Татарского Треповой

На следующий день Трепову задержали. Сейчас она находится в СИЗО.

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