СМИ: молдавский альпинист погиб при восхождении на Эверест

Альпинист из Молдавии погиб в среду во время восхождения на высочайшую вершину мира Эверест (8 848 м над уровнем моря). Как сообщает местная газета The Himalayan Times, Виктор Брынза умер в лагере IV после того, как заболел на южной седловине (между Эверестом и Лхоцзе) при подъеме на восьмитысячник.