СМИ: молдавский альпинист погиб при восхождении на Эверест
Альпинист из Молдавии погиб в среду во время восхождения на высочайшую вершину мира Эверест (8 848 м над уровнем моря). Как сообщает местная газета The Himalayan Times, Виктор Брынза умер в лагере IV после того, как заболел на южной седловине (между Эверестом и Лхоцзе) при подъеме на восьмитысячник.
Альпинист входил в состав экспедиции, организованной компанией Himalayan Traverse Adventure. Подробности о причинах смерти восходителя пока не сообщаются. Тело спортсмена пытаются доставить в Катманду.
В этом сезоне число погибших на Эвересте достигло шести человек. Ранее при восхождении на пик погибли четверо непальских шерпов и гражданин США.