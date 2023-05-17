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СМИ: молдавский альпинист погиб при восхождении на Эверест

Альпинист из Молдавии погиб в среду во время восхождения на высочайшую вершину мира Эверест (8 848 м над уровнем моря). Как сообщает местная газета The Himalayan Times, Виктор Брынза умер в лагере IV после того, как заболел на южной седловине (между Эверестом и Лхоцзе) при подъеме на восьмитысячник.

СМИ: молдавский альпинист погиб при восхождении на Эверест
© globallookpress.com

Альпинист входил в состав экспедиции, организованной компанией Himalayan Traverse Adventure. Подробности о причинах смерти восходителя пока не сообщаются. Тело спортсмена пытаются доставить в Катманду.

В этом сезоне число погибших на Эвересте достигло шести человек. Ранее при восхождении на пик погибли четверо непальских шерпов и гражданин США.

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