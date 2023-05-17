Неизвестные подожгли релейный шкаф на железной дороге в Ленобласти

В Ленинградской области неизвестные подожгли релейный шкаф на железной дороге. Об этом сообщает издание Baza.

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Инцидент произошел в ночь на 17 мая на перегоне «Ржевка – Мельничный Ручей» недалеко от города Всеволожск. Сотрудники РЖД увидели тлевший шкаф и сами потушили огонь. Изнутри он сгорел полностью.

Сейчас правоохранители ищут поджигателя. Движение пригородных поездов не останавливалось.