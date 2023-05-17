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Неизвестные подожгли релейный шкаф на железной дороге в Ленобласти

В Ленинградской области неизвестные подожгли релейный шкаф на железной дороге. Об этом сообщает издание Baza.

Неизвестные подожгли релейный шкаф на железной дороге в Ленобласти
© Lenta.ru

Инцидент произошел в ночь на 17 мая на перегоне «Ржевка – Мельничный Ручей» недалеко от города Всеволожск. Сотрудники РЖД увидели тлевший шкаф и сами потушили огонь. Изнутри он сгорел полностью.

Сейчас правоохранители ищут поджигателя. Движение пригородных поездов не останавливалось.

Ранее сообщалось, что Ленинский районный суд Новосибирска арестовал троих подростков за диверсии на железной дороге. Школьники будут находиться в СИЗО до 12 июля 2023 года. Они обвиняются по пункту «а» части 2 статьи 281 («Диверсия») УК РФ.

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