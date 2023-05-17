В одном из торговых центров на севере Москвы правоохранители задержали трех женщин за попытку продать младенца. Об этом сообщила пресс-служба ГСУ СК по столице.

По предварительной информации, 8 мая 29-летняя девушка родила девочку и вместе с двумя женщинами, 39 и 46 лет, отправилась ее продавать. 15 мая они приехали в ТЦ на Лобненской улице на «сделку». Покупателем выступила женщина, которая работала под прикрытием — полиции уже было известно о намерениях «продавцов».

Девушка заплатила за младенца 60 тысяч рублей. На кадрах, опубликованных ведомствами, видно, как женщины сидят в кафе, а одна из них держит на руках младенца. После получения денег и составления расписок женщин задержали.

Сейчас ребенок находится в специализированном медицинском учреждении, здоровью и жизни девочки ничего не угрожает. Московская прокуратура в своем Telegram-канале подчеркнула, что контролирует ситуацию с ее дальнейшим жизнеустройством.