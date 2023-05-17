МВД России объявило в розыск режиссера Ивана Вырыпаева

Режиссер Вырыпаев объявлен в розыск по уголовной статье
Режиссер и сценарист Иван Вырыпаев (признан иноагентом в РФ) объявлен в розыск по статье УК РФ, говорится в базе МВД России. Об этом пишет ТАСС.
Также стало известно, что Вырыпаев заочно арестован по обвинению в фейках о Вооруженных силах РФ. Кроме того, Басманный районный суд заочно арестовал продюсера Александра Роднянского (признан иноагентом в РФ).
Иван Вырыпаев - российский и польский режиссер театра и кино, сценарист, продюсер и актер. В России работал руководителем театра «Практика». Он также основал продюсерскую компанию WEDA, работающую в Польше.
Кроме того, он преподавал Варшавской академии театрального искусства, школе-студии МХАТ и ГИТИСе. В настоящее время Вырыпаев проживает в Варшаве. Ранее он получил гражданство Польши.