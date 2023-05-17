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Режиссер Вырыпаев объявлен в розыск по уголовной статье

Режиссер и сценарист Иван Вырыпаев (признан иноагентом в РФ) объявлен в розыск по статье УК РФ, говорится в базе МВД России. Об этом пишет ТАСС.

МВД России объявило в розыск режиссера Ивана Вырыпаева
© РИА Новости

Также стало известно, что Вырыпаев заочно арестован по обвинению в фейках о Вооруженных силах РФ. Кроме того, Басманный районный суд заочно арестовал продюсера Александра Роднянского (признан иноагентом в РФ).

Иван Вырыпаев - российский и польский режиссер театра и кино, сценарист, продюсер и актер. В России работал руководителем театра «Практика». Он также основал продюсерскую компанию WEDA, работающую в Польше.

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Кроме того, он преподавал Варшавской академии театрального искусства, школе-студии МХАТ и ГИТИСе. В настоящее время Вырыпаев проживает в Варшаве. Ранее он получил гражданство Польши.

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