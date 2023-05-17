Массовый конфликт закончился ранением трех человек в Новой Москве
Три человека получили ранения в массовой драке в Новой Москве, сообщает «МВД Медиа».
По информации ведомства, потасовка произошла в деревне Десна на Центральной улице. Приехавшие на вызов полицейские обнаружили трех человек с ранениями, их отправили в больницу.
Несколько участников конфликта с места происшествия успели скрыться, их объявили в розыск. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, уточняет пресс-служба МВД.
Ранее массовая драка мужчин и женщин произошла в Подмосковье у жилого комплекса «Императорские Мытищи». Инцидент попал на видео.