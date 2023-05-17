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Массовый конфликт закончился ранением трех человек в Новой Москве

Три человека получили ранения в массовой драке в Новой Москве, сообщает «МВД Медиа».

Массовый конфликт закончился ранением трех человек в Новой Москве
© Globallookpress.com

По информации ведомства, потасовка произошла в деревне Десна на Центральной улице. Приехавшие на вызов полицейские обнаружили трех человек с ранениями, их отправили в больницу.

Несколько участников конфликта с места происшествия успели скрыться, их объявили в розыск. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, уточняет пресс-служба МВД.

Ранее массовая драка мужчин и женщин произошла в Подмосковье у жилого комплекса «Императорские Мытищи». Инцидент попал на видео.

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