Массовый конфликт закончился ранением трех человек в Новой Москве

Три человека получили ранения в массовой драке в Новой Москве, сообщает «МВД Медиа».

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По информации ведомства, потасовка произошла в деревне Десна на Центральной улице. Приехавшие на вызов полицейские обнаружили трех человек с ранениями, их отправили в больницу.

Несколько участников конфликта с места происшествия успели скрыться, их объявили в розыск. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, уточняет пресс-служба МВД.