В районе деревни Тарутино Калужской области упал и взорвался беспилотник самолетного типа. Об этом пишет Телеграм-канал Mash.

Инцидент произошел во вторник вечером на 380-м километре Московского большого кольца, что примерно в 100 км от Москвы. После сообщений очевидцев на место прибыли оперативники, которые обнаружили на дороге алюминиевые обломки, раскиданную землю и ветки.

Беспилотник упал в лесу, недалеко от трассы. Поиски остальных частей были перенесены на утро. По предварительным данным никто не пострадал.