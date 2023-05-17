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Под Калугой замечен дрон-камикадзе

В районе деревни Тарутино Калужской области упал и взорвался беспилотник самолетного типа. Об этом пишет Телеграм-канал Mash.

Инцидент произошел во вторник вечером на 380-м километре Московского большого кольца, что примерно в 100 км от Москвы. После сообщений очевидцев на место прибыли оперативники, которые обнаружили на дороге алюминиевые обломки, раскиданную землю и ветки.

Беспилотник упал в лесу, недалеко от трассы. Поиски остальных частей были перенесены на утро. По предварительным данным никто не пострадал.

По словам очевидцев, взрыв был такой силы, что его слышали в Обнинске, Курилово, Жукове, Воротынске и самой Калуге. В жилых домах дрожали окна.

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