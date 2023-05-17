Беспилотник упал и взорвался у трассы под Калугой

Беспилотник упал и взорвался у трассы А108 «Московское большое кольцо» под Калугой. Об этом сообщил источник Telegram-каналу Shot.

По сведениям издания, дрон самолетного типа упал в лесу вечером 16 мая, предположительно, в районе калужской деревни Тарутино. У трассы заметили лишь часть обломков и сломанные ветки деревьев.

Telegram-канал SHOT

Сейчас к месту происшествия выдвинулись специалисты. Непосредственное место падения беспилотника ищут.