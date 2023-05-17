$79.98+0.8887.16+1.08

Крупный европейский аэропорт закрылся из-за потерянного ребенком дрона

Лондонский аэропорт Гатвик закрылся на час из-за дрона, потерянного ребенком недалеко от авиагавани. Об этом сообщает Daily Mail.

Аэропорт в Лондоне закрылся из-за потерянного ребенком дрона
© Lenta.ru

По информации издания, на территории Гатвика зафиксировали беспилотный летательный аппарат. В связи с этим 12 рейсов были перенаправлены в другие британские аэропорты, а все вылеты оттуда отменили до выяснения обстоятельств произошедшего.

Позднее стало известно, что причиной хаоса в авиагавани стала игрушка мальчика, подаренная ему на день рождения. Отец ребенка разместил в социальных сетях публикацию, в которой просил жителей Лондона помочь в поисках потерянного дрона. Выяснилось, что сын учился управлять игрушкой в Гоффс-парке, недалеко от крупного европейского аэропорта, но спустя 15-20 минут дрон исчез из виду.

В комментариях пользователи раскритиковали мужчину за использование дрона рядом со взлетно-посадочной полосой. Получил ли ребенок обратно свой подарок, не сообщается.

Ранее в Анапе тонувшего в море человека спасли с помощью беспилотного летательного аппарата. Благодаря системе мониторинга был обнаружен мужчина, подававший сигналы просьбы о помощи далеко за пределами зоны для купания.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий