Аэропорт в Лондоне закрылся из-за потерянного ребенком дрона

Лондонский аэропорт Гатвик закрылся на час из-за дрона, потерянного ребенком недалеко от авиагавани. Об этом сообщает Daily Mail.

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По информации издания, на территории Гатвика зафиксировали беспилотный летательный аппарат. В связи с этим 12 рейсов были перенаправлены в другие британские аэропорты, а все вылеты оттуда отменили до выяснения обстоятельств произошедшего.

Позднее стало известно, что причиной хаоса в авиагавани стала игрушка мальчика, подаренная ему на день рождения. Отец ребенка разместил в социальных сетях публикацию, в которой просил жителей Лондона помочь в поисках потерянного дрона. Выяснилось, что сын учился управлять игрушкой в Гоффс-парке, недалеко от крупного европейского аэропорта, но спустя 15-20 минут дрон исчез из виду.

В комментариях пользователи раскритиковали мужчину за использование дрона рядом со взлетно-посадочной полосой. Получил ли ребенок обратно свой подарок, не сообщается.