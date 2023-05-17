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В Тюменской области ликвидировали природные пожары на площади почти 7 тыс. га

Специалисты ликвидировали природные пожары в Тюменской области на площади почти 7 тысяч га. Об этом сообщили в департаменте лесного комплекса региона в среду.

В Тюменской области ликвидировали природные пожары на площади почти 7 тыс. га
© РИА Новости

"На утро 17 мая по данным региональной диспетчерской службы лесного хозяйства Тюменской области действуют пять лесных пожаров, в том числе четыре локализовано. За прошедшие сутки зафиксировано четыре новых лесных пожара, ликвидировано семь лесных пожаров на площади 6 952,2 га", - сказано в сообщении.

В среду в Ишимской, Тобольской, Тюменской и Уватской авиазонах установлен четвертый класс пожарной опасности (высокая степень).

Тушением природных пожаров занимаются свыше 900 человек и 162 единицы техники. Продолжается активное применение авиации - работают пять вертолетов и самолет Ил-76 с водосливными устройствами.

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