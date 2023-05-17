В Тюменской области ликвидировали природные пожары на площади почти 7 тыс. га

"На утро 17 мая по данным региональной диспетчерской службы лесного хозяйства Тюменской области действуют пять лесных пожаров, в том числе четыре локализовано. За прошедшие сутки зафиксировано четыре новых лесных пожара, ликвидировано семь лесных пожаров на площади 6 952,2 га", - сказано в сообщении.