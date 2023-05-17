Российского депутата арестовали по делу о взятке

Ленинский районный суд Владивостока арестовал депутата Законодательного Собрания Приморского края Анну Алеко по делу о получении взятки в особо крупном размере. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

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Алеко обвиняется в двух эпизодах получения взятки во время, когда она занимала должность директора ГАУК «Приморская краевая филармония». Ей грозит тюремный срок до 15 лет. В отношении законодателя избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на один месяц 29 суток.

По данным РИА Новости, Алеко руководила краевой филармонией с 2016 по 2020 год. До этого, в 2012-2016 годах она возглавляла департамент культуры Приморского края.