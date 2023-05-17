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39 человек пропали после крушения рыболовецкого судна КНР в Индийском океане

После крушения китайского рыболовецкого судна в центральной части Индийского океана, 39 человек числятся пропавшими, сообщает РИА Новости со ссылкой на Центральное телевидение Китая.

39 человек пропали после крушения судна КНР в Индийском океане
© Xinhua,-GloballookPress

Как сообщается, в числе пропавших - 17 граждан КНР, 17 граждан Индии и пять граждан Филиппин. Спасательно-поисковые работы продолжаются, пока никого из этих людей найти не удалось.

Судно перевернулось в 3 часа утра во вторник (22.00 понедельника по московскому времени). Оно принадлежит китайской компании Penglai Jinglu Fishery Co., Ltd.

Председатель КНР Си Цзиньпин отдал поручение направить дополнительные поисково-спасательные силы и координировать международные поисково-спасательные усилия.

Ранее четыре российских моряка погибли на судне, загоревшемся у берегов Южной Кореи. Жертвами пожара стали старший помощник капитана, судовой повар и два матроса.

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