39 человек пропали после крушения судна КНР в Индийском океане

После крушения китайского рыболовецкого судна в центральной части Индийского океана, 39 человек числятся пропавшими, сообщает РИА Новости со ссылкой на Центральное телевидение Китая.

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Как сообщается, в числе пропавших - 17 граждан КНР, 17 граждан Индии и пять граждан Филиппин. Спасательно-поисковые работы продолжаются, пока никого из этих людей найти не удалось.

Судно перевернулось в 3 часа утра во вторник (22.00 понедельника по московскому времени). Оно принадлежит китайской компании Penglai Jinglu Fishery Co., Ltd.

Председатель КНР Си Цзиньпин отдал поручение направить дополнительные поисково-спасательные силы и координировать международные поисково-спасательные усилия.