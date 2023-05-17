Экс-преподавателя российского вуза приговорили к 10 годам колонии

Красноярский гарнизонный военный суд приговорил бывшего преподавателя Сибирского государственного университета науки и технологий имени академика М.Ф. Решетнева к 10 годам колонии общего режима за взятки от студентов. Об этом в среду сообщила пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

"Красноярский гарнизонный военный суд постановил приговор по уголовному делу в отношении бывшего старшего преподавателя ФГБОУ ВО "Сибирский государственный университет науки и технологий имени академика М.Ф. Решетнева", который признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 290 УК РФ, ч. 2 ст. 291.1 УК РФ ("Получение должностным лицом взятки за незаконные действия", "Посредничество во взяточничестве за совершение заведомо незаконных действий"). <…> С учетом позиции государственного обвинителя Красноярской транспортной прокуратуры суд назначил виновному наказание по совокупности преступлений в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима", - говорится в сообщении.

Суд установил, что в период с 2015 по 2019 годы подсудимый получил взятки от 19 студентов в размере от 10 до 110 тыс. рублей за выставление положительных оценок по учебным дисциплинам. При этом преподаватель знания у студентов не проверял. Также он выступал в качестве посредника при передаче взяток другим преподавателям.