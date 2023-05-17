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Российский военный суд дал 10 лет майору за 31 коррупционное преступление

Красноярский гарнизонный военный суд приговорил к 10 годам лишения свободы майора, проходящего военную службу в МЧС России и занимавшего должность старшего преподавателя кафедры в одном из университетов города, за 31 коррупционное преступление. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Российский военный суд дал 10 лет майору за 31 коррупционное преступление
© Lenta.ru

Мужчина признан виновным по части 3 статьи 30, части 3 статьи 290 («Попытка получения взятки»), части 3 статьи 290 («Получение взятки») и части 2 статьи 291 («Дача взятки») УК РФ. Он будет отбывать наказание в колонии общего режима.

По данным ведомства, фигурант с 2016 года за вознаграждение помогал студентам сдавать зачеты, экзамены и итоговую аттестацию. Кроме того, за взятку он помогал абитуриентам поступать в магистратуру на бюджетные места без конкурса.

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