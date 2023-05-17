Хакеры похитили данные десятков компаний РФ, маскируясь под их сотрудников
Хакеры из группировки Leak Wolf, не используя вредоносные программы и маскируясь под реальных сотрудников организаций, похитила данные более чем у 40 российских компаний. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой компании по управлению цифровыми рисками Bi.Zone.
По данным, имеющимся у Bi.Zone, чаще всего от действий Leak Wolf страдали организации розничной торговли, образования и информационных технологий. Примечательно, что хакеры не пытались использовать вредоносное программное обеспечение, не предпринимали попыток эксплуатировать уязвимые места в публично доступных приложениях и не осуществляли фишинговые рассылки. Вместо этого они использовали аккаунты сотрудников компаний или доступы IT-подрядчиков.
По мнению экспертов, именно такой способ позволил злоумышленникам в течение долгого времени оставаться незамеченными. Хакеры также арендовали серверы на территории России, либо использовали VPN для удаленного доступа. Из-за популярности дистанционной работы, это не вызывало никаких подозрений у служб безопасности Одной из причин успешной деятельности хакеров, как считают эксперты, стало пренебрежение цифровой гигиены сотрудниками компаний.
Так, они регистрируются в сторонних сервисах с рабочими email, используют простые пароли, не меняют их от аккаунта к аккаунту. Bi.Zone отмечает, что проникнув в инфраструктуру компании, хакеры сканировали сеть, собирали важную для бизнеса информацию, в частности, клиентскую базу, а затем загружали полученные данные в облачное хранилище и публиковали в открытом доступе ссылку на него.