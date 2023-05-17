При взрыве в российском жилом доме пострадали два человека

В Волгоградской области при взрыве в доме на улице Энгельса пострадали два человека. Об этом сообщил глава городского округа Михайловка Александр Тюрин в Telegram-канале.

По его данным, эпицентр взрыва находился в однокомнатной квартире. Пострадавших доставили в центральную районную больницу. Из-за взрыва, предварительно, несущие конструкции дома не повреждены.

Причины случившегося не называются. Жильцов подъезда, где произошел взрыв, временно выселили в пункты временного размещения. Обстоятельства происшествия выясняют правоохранители.