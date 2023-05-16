Shot: в Белгороде, предположительно, сбит украинский беспилотник

Жители Белгорода сообщили о взрывах над городом. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

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По предварительной информации, сработала система ПВО и был сбит беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Официальных комментариев и сведений о пострадавших на данный момент нет.

Ранее губернатор Курской области Роман Старовойт подтвердил информацию о том, что в Суджанском районе пограничники сбили украинские дроны-камикадзе. По его словам, дроны остановили непосредственно на границе, оба аппарата при падении взорвались.

15 мая в Суджанском районе недалеко от села Плехово украинский беспилотник сбросил взрывное устройство на работающий экскаватор, рассказал Старовойт. В результате пострадал водитель экскаватора, его доставили в Суджанскую центральную больницу.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.