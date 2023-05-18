В Шереметьево пресекли контрабанду ювелирных изделий Вulgari

Таможенники в аэропорту Шереметьево обнаружили ювелирные изделия марки Вulgari на 5 млн рублей в ручной клади пассажирки из Шанхая. Об этом сообщила в четверг пресс-служба Федеральной таможенной службы (ФТС) России.

"Ювелирные изделия Вulgari общей стоимостью 5 млн рублей обнаружили сотрудники Шереметьевской таможни в ручной клади гражданки Китая, прибывшей из Шанхая", - говорится в сообщении ведомства.

Гражданка Китая пыталась пронести в ручной клади драгоценности без таможенного декларирования через зеленый коридор. При этом в ходе устного опроса женщина достала из сумки кольцо и серьги в фирменных упаковках и заявила, что это ее личные повседневные украшения. Согласно заключению эксперта, "изъятые драгоценности - новые изделия, выполненные из золота 750-й пробы со вставками из бриллиантов, сапфиров и изумрудов", уточнили в ФТС.