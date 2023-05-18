Суд продлил арест экс-сотрудника посольства США в РФ Шонова

Лефортовский суд Москвы в четверг удовлетворил ходатайство ФСБ России и еще на три месяца продлил срок ареста бывшего сотрудника посольства США в России Роберта Шонова, обвиняемого по статье о сотрудничестве на конфиденциальной основе с иностранным государством или организацией. Об этом сообщает ТАСС.

«Продлить меру пресечения в виде содержания под стражей в отношении обвиняемого по ст. 275.1 УК РФ Роберта Робертовича Шонова на три месяца, то есть до 23 августа», — огласила постановление судья Лиля Алтынникова.

В публикации подчеркивается, что заседание состоялось в закрытом режиме в связи с тем, что материалы дела маркированы грифом «секретно».

Ранее Госдепартамент опубликовал заявление о том, что США решительно осуждают арест в России экс-сотрудника американского генконсульства во Владивостоке Роберта Шонова.