Нашлась пропавшая в Турции россиянка

Сестра пропавшей в Стамбуле россиянки рассказала о местонахождении женщины, сообщает издание MSK1.RU.
В Турции нашли живой Екатерину Шерину, связь с которой прервалась еще 10 мая.
О том, что россиянка пропала в аэропорту Стамбула после того, как ее не пустили в Израиль, стало известно накануне. Тогда родственница пропавшей рассказала, что Екатерина отправилась в Тель-Авив, впервые выехав за границу, но в итоге была депортирована обратно в Турцию.
В результате шестидневных поисков родственники Екатерины нашли ее в турецкой больнице.
«Возможно, переволновалась и ей стало плохо. Вообще неизвестно, что именно произошло. Мы искали ее долго, почти неделю», — рассказала сестра пострадавшей россиянки.
Также женщина уточнила, что после прилета в Стамбул ее сестра два дня лежала около аэропорта.
Установить местонахождение потерпевшей помогла полиция, правоохранители попытались отследить последние действия пропавшей. Тогда выяснилось, что женщина упала, а потом к ней приехала скорая.