Нашлась пропавшая в Турции россиянка

Сестра пропавшей в Стамбуле россиянки рассказала о местонахождении женщины, сообщает издание MSK1.RU.

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В Турции нашли живой Екатерину Шерину, связь с которой прервалась еще 10 мая.

О том, что россиянка пропала в аэропорту Стамбула после того, как ее не пустили в Израиль, стало известно накануне. Тогда родственница пропавшей рассказала, что Екатерина отправилась в Тель-Авив, впервые выехав за границу, но в итоге была депортирована обратно в Турцию.

В результате шестидневных поисков родственники Екатерины нашли ее в турецкой больнице.

«Возможно, переволновалась и ей стало плохо. Вообще неизвестно, что именно произошло. Мы искали ее долго, почти неделю», — рассказала сестра пострадавшей россиянки.

Также женщина уточнила, что после прилета в Стамбул ее сестра два дня лежала около аэропорта.