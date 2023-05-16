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Пострадавший в результате взрыва врио главы МВД ЛНР Корнет находится в сознании

Врио главы МВД Луганской Народной Республики Игорь Корнет после взрыва в Луганске находится в сознании, сообщил врио главы ЛНР Леонид Пасечник.

Стало известно о состоянии пострадавшего при теракте врио главы МВД ЛНР
© РИА Новости

Он напомнил, что погибших в результате теракта нет, ранено восемь человек.

«Медики делают все возможное для спасения жизни 17-летнего подростка, находящегося в критическом состоянии. Игорь Александрович Корнет также прооперирован и находится в сознании», — написал он в Telegram.

Ранее сообщалось, что Корнет получил ранения при взрыве в центре города.

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