Стало известно о состоянии пострадавшего при теракте врио главы МВД ЛНР

Пострадавший в результате взрыва врио главы МВД ЛНР Корнет находится в сознании
Врио главы МВД Луганской Народной Республики Игорь Корнет после взрыва в Луганске находится в сознании, сообщил врио главы ЛНР Леонид Пасечник.
Он напомнил, что погибших в результате теракта нет, ранено восемь человек.
«Медики делают все возможное для спасения жизни 17-летнего подростка, находящегося в критическом состоянии. Игорь Александрович Корнет также прооперирован и находится в сознании», — написал он в Telegram.
Ранее сообщалось, что Корнет получил ранения при взрыве в центре города.