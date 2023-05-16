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Пограничники сбили в Курской области украинские дроны-камикадзе

В Суджанском районе российские пограничники сбили два украинских беспилотника, рассказал губернатор Курской области Роман Старовойт в своем Telegram-канале.

Пограничники сбили в Курской области украинские дроны-камикадзе
© РИА Новости

Губернатор подчеркнул, что украинские дроны-камикадзе были сбиты непосредственно на границе.

По его словам, оба беспилотника взорвались при падении. Осколки повредили строительную технику.

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Ранее сообщалось, что власти Франции, Германии, Великобритании, Италии и других европейских государств намереваются направить Киеву большие пакеты военной помощи, в которые войдут основные боевые танки, ЗРК, БМП, а также боеприпасы к ним.

В частности, ФРГ планирует отправить ВСУ комплексы IRIS-T, «Леопарды», бронемашины Marder, а также порядка 200 разнообразных беспилотников.

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