Пограничники сбили в Курской области украинские дроны-камикадзе

В Суджанском районе российские пограничники сбили два украинских беспилотника, рассказал губернатор Курской области Роман Старовойт в своем Telegram-канале.

Губернатор подчеркнул, что украинские дроны-камикадзе были сбиты непосредственно на границе.

По его словам, оба беспилотника взорвались при падении. Осколки повредили строительную технику.

Ранее сообщалось, что власти Франции, Германии, Великобритании, Италии и других европейских государств намереваются направить Киеву большие пакеты военной помощи, в которые войдут основные боевые танки, ЗРК, БМП, а также боеприпасы к ним.