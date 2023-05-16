Пограничники сбили в Курской области украинские дроны-камикадзе
В Суджанском районе российские пограничники сбили два украинских беспилотника, рассказал губернатор Курской области Роман Старовойт в своем Telegram-канале.
Губернатор подчеркнул, что украинские дроны-камикадзе были сбиты непосредственно на границе.
По его словам, оба беспилотника взорвались при падении. Осколки повредили строительную технику.
Ранее сообщалось, что власти Франции, Германии, Великобритании, Италии и других европейских государств намереваются направить Киеву большие пакеты военной помощи, в которые войдут основные боевые танки, ЗРК, БМП, а также боеприпасы к ним.
В частности, ФРГ планирует отправить ВСУ комплексы IRIS-T, «Леопарды», бронемашины Marder, а также порядка 200 разнообразных беспилотников.