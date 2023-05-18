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Mash: дрон ВСУ сбросил снаряд у пропускного пункта Суджа в Курской области

Беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) сбросил снаряд на автомобильный пропускной пункт Суджа в Курской области в 200 метрах от государственной границы Российской Федерации, двое пограничников получили осколочные ранения. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

СМИ: дрон сбросил снаряд у пропускного пункта в Курской области
© РИА Новости

По данным канала, удар произошел 17 мая около 19:30. Беспилотник был запущен с территории Украины. Пограничники были госпитализированы с незначительными травмами.

Курский губернатор сообщил о двух пострадавших из-за атаки ВСУ на поселок Глушково

Ранее об обстреле украинскими дронами-камикадзе Глушковского района Курской области сообщал Telegram-канал Shot. По информации источника, под обстрел попал хутор Заря, расположенный в 100 метрах от российско-украинской границы. Всего было выпущено три беспилотника. В результате падения и детонации дронов никто не пострадал.

Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что при атаке украинских формирований в поселке Глушково пострадали два человека.

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