СМИ: дрон сбросил снаряд у пропускного пункта в Курской области

Беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) сбросил снаряд на автомобильный пропускной пункт Суджа в Курской области в 200 метрах от государственной границы Российской Федерации, двое пограничников получили осколочные ранения. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным канала, удар произошел 17 мая около 19:30. Беспилотник был запущен с территории Украины. Пограничники были госпитализированы с незначительными травмами.

Ранее об обстреле украинскими дронами-камикадзе Глушковского района Курской области сообщал Telegram-канал Shot. По информации источника, под обстрел попал хутор Заря, расположенный в 100 метрах от российско-украинской границы. Всего было выпущено три беспилотника. В результате падения и детонации дронов никто не пострадал.