Возле АЗС в Курской области нашли самодельное взрывное устройство (СВУ), начиненное поражающими элементами в виде звездочек. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

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Отмечается, что снаряд нашли в 20 метрах от заправки в Рыльске. СВУ было сделано из алюминиевой трубы диаметром около 50 сантиметров.

Боеприпас будет уничтожен на полигоне.