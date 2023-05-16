Задержаны исполнители теракта против замначальника полиции Мелитополя
МВД и ФСБ задержали гражданина Украины и двух граждан России, которые по заданию Службы безопасности Украины (СБУ) совершили теракт против заместителя начальника УМВД России «Мелитопольское», сообщается в Telegram-канале «МВД Медиа».
Против задержанных возбуждено уголовное дело о теракте (статья 205 УК РФ). По данным МВД, подозреваемые готовили покушения на других высокопоставленных сотрудников правоохранительных органов, представителей администрации Запорожской области. СБУ координировала их деятельность и снабжала взрывчатками.