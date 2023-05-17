$80.76+0.7887.57+0.41

Москвич помог сыну избить ребенка на детской площадке

Мужчина помог сыну избить ребенка на детской площадке на востоке столицы. Об этом «Вечерней Москве» рассказал источник, знакомый с ситуацией.

Москвич помог сыну избить ребенка на детской площадке
© РИА Новости

По словам собеседника, дети поссорились из-за прохода на горку на площадке на улице Алымова. В конфликт вмешался отец одного из них, схватил обидчика и позволил сыну избить его. Удары не прекратились и после того, как тот упал на землю.

Мать пострадавшего мальчика пришла ему на помощь и потом вызвала скорую. В больницу ему диагностировали сотрясение мозга, гематомы и травмы. Медики сняли побои, а родители ребенка обратились в правоохранительные органы. Возбуждено уголовное дело, пишет «Вечерняя Москва».

Ранее стало известно, что сын экс-президента Узбекистана жестоко избил жену в подмосковной квартире.

1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий