$79.10+1.9086.09+1.84

Гражданин Колумбии Хиральдо получил 5 лет 2 месяца колонии за бот-ферму с фейками о ВС РФ

Головинский суд Москвы отправил гражданина Колумбии Сарая Хиральдо в колонию общего режима на 5 лет и 2 месяца за распространение фейков о Вооруженных силах России «по заказу компании из США». Об этом сообщает РИА Новости.

Колумбийца осудили за создание бот-фермы с фейками о ВС РФ
© РИА Новости

Уголовное дело в отношении мужчины было возбуждено по материалам Службы контрразведки Федеральной службы безопасности России.

Согласно информации следствия, в период с 5 марта по 9 апреля 2022 года Хиральдо, у которого есть вид на жительство в России, обеспечивал техническую подготовку и размещение в одном из столичных торговых центров бот-фермы из смартфонов, через которые осуществляли массовые рассылки абонентам российских операторов фейков о действиях ВС РФ в зоне специальной военной операции на Украине.

По данным СК РФ, мужчина занимался этим в составе организованной группы, которой руководили из-за рубежа. Незаконная деятельность проводилась в интересах иностранной организации Digital Humanity (США), связанной с государственным Агентством США по международному развитию, заявили российские следователи.

Ранее сообщалось, что суд объявил в розыск саратовского депутата от КПРФ Олега Непеина по делу о фейках о ВС России.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий