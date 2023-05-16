Колумбийца осудили за создание бот-фермы с фейками о ВС РФ

Головинский суд Москвы отправил гражданина Колумбии Сарая Хиральдо в колонию общего режима на 5 лет и 2 месяца за распространение фейков о Вооруженных силах России «по заказу компании из США». Об этом сообщает РИА Новости.

Уголовное дело в отношении мужчины было возбуждено по материалам Службы контрразведки Федеральной службы безопасности России.

Согласно информации следствия, в период с 5 марта по 9 апреля 2022 года Хиральдо, у которого есть вид на жительство в России, обеспечивал техническую подготовку и размещение в одном из столичных торговых центров бот-фермы из смартфонов, через которые осуществляли массовые рассылки абонентам российских операторов фейков о действиях ВС РФ в зоне специальной военной операции на Украине.

По данным СК РФ, мужчина занимался этим в составе организованной группы, которой руководили из-за рубежа. Незаконная деятельность проводилась в интересах иностранной организации Digital Humanity (США), связанной с государственным Агентством США по международному развитию, заявили российские следователи.