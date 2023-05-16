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Четыре человека получили травмы при обрушении кровли складского здания в Челябинске

Кровля складского здания в Советском районе Челябинска обрушилась на площади 800 кв. м., в результате четыре человека получили травмы.

Кровля складского здания обрушилась в Челябинске
© РИА Новости

«В результате обрушения погибших нет, травмированы четыре человека», — цитирует ТАСС пресс-центр Главного управления МЧС России по Челябинской области.

Отмечается, что пострадавшие доставлены в лечебные учреждения города.

Ранее сообщалось, что при обрушении перекрытий в городской усадьбе «Торговый дом Г.И. Хаджи-Консты» в центре Москвы пострадали два человека, один из которых погиб, несмотря на усилия медиков.

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