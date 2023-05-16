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Появились подробности о пожаре на Южнопортовой улице

В Москве на Южнопортовой улице в доме 19 «А», строении 1 загорелась прессованная бумага. Такую информацию предоставили в пресс-службе МЧС России по столице.

Появились подробности о пожаре на Южнопортовой улице
© РИА Новости

Отмечается, что возгорание зафиксировано на территории частного предприятия по утилизации вторсырья в стоящем отдельно одноэтажном ангаре. В ведомстве сообщили об отсутствии угрозы распространения огня. В МЧС отметили, что данных о пострадавших пока нет.

«На месте работают пожарно-спасательные подразделения. В тушении пожара принимает участие вертолет К-32 Московского авиационного центра», - заявила пресс-служба МЧС.

О том, что в Москве в районе Перово начался крупный пожар, сообщил ранее Telegram-канал Mash со ссылкой на очевидцев. Утверждалось, что пожар вспыхнул в районе завода «Москвич».

В понедельник, 15 мая, на первом этаже жилого дома на северо-востоке Москвы вспыхнул пожар. В результате восемь человек были спасены, шесть — эвакуированы, один человек скончался — это женщина 1956 года рождения. Также пострадал мужчина 1985 года рождения. Пожар возник на Заповедной улице.

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