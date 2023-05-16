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Тело 19-летней студентки ДВГУ, пропавшей несколько дней назад, найдено в Японском море

Пропавшая во Владивостоке студентка из Тувы найдена мертвой, передает Telegram-канал «112».

Тело 19-летней студентки ДВГУ найдено в Японском море
© Телеграм-канал «112»

Тело 19-летней Светланы Куулар обнаружили в море, неподалеку от острова Русский. Напомним, что СКР по Приморскому краю возбудил уголовное дело по факту исчезновения девушки накануне. Сотрудники СК расследовали дело об убийстве.

О местонахождении погибшей ничего не было известно с пятницы, 12 мая. Тогда студентка вышла из кампуса своего университета, села на автобус и пропала. По имеющимся данным, перед своим исчезновением она рассказывала родным о преследовании со стороны неизвестных и угрозах убийством в ее адрес.

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