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В Волгограде женщина сожгла свои вещи в Вечном огне

Туристка сожгла в Вечном огне на Аллее Героев в Волгограде вещи и цветы. Женщина арестована на 15 суток. Об этом пишет РИА Новости.

В Волгограде женщина сожгла свои вещи в Вечном огне
© globallookpress.com

35-летняя женщина прибыла в Волгоград из другого региона. Инцидент произошел 15 мая. Находясь на Площади павших борцов, она сожгла личные вещи в Вечном огне братской могилы. Туда же она бросила цветы, которые ранее сама возложила к мемориалу.

Увидев полицейских, она попыталась скрыться, однако все равно была задержана нарядом ППС. В настоящее время нарушительница арестована на 15 суток за неповиновение требованиям полицейских.

По данному факту проводится процессуальная проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 244 УК РФ. Женщине может грозить арест до трех месяцев.

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