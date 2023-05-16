В Волгограде женщина сожгла свои вещи в Вечном огне

Туристка сожгла в Вечном огне на Аллее Героев в Волгограде вещи и цветы. Женщина арестована на 15 суток. Об этом пишет РИА Новости.

35-летняя женщина прибыла в Волгоград из другого региона. Инцидент произошел 15 мая. Находясь на Площади павших борцов, она сожгла личные вещи в Вечном огне братской могилы. Туда же она бросила цветы, которые ранее сама возложила к мемориалу.

Увидев полицейских, она попыталась скрыться, однако все равно была задержана нарядом ППС. В настоящее время нарушительница арестована на 15 суток за неповиновение требованиям полицейских.