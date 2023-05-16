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Россиянка продала ребенка бесплодной подруге и попала под следствие

В Ингушетии 30-летняя местная жительница продала ребенка бесплодной 32-летней подруге за 400 тысяч рублей. Об этом во вторник,16 мая, сообщает KP.RU.

Россиянка продала ребенка бесплодной подруге и попала под следствие
© Unsplash

По данным издания, во время беременности женщина решила продать младенца семье подруги, которая не могла иметь детей. Для этого она после родов отправилась в город Карабулак, где передала новорожденного сына. Однако о сделке стало известно правоохранительным органам. Теперь роженице предъявляют обвинение по статье о торговле людьми, а ребенком занимаются надзорные органы.

Ранее сообщалось, что следователи проверяют информацию о растлении восьмилетнего мальчика на борту самолета.

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