Вооруженный мачете мужчина убил туриста на мексиканском курорте
Мужчина, вооруженный мачете, убил туриста из Аргентины на мексиканском курорте. Об этом сообщает Daily Mail.
По информации издания, вооруженное нападение произошло 12 мая в деревне Ла-Исла на побережье Тихого океана. Во время происшествия были ранены еще два человека, однако их травмы не представляют угрозу жизни.
Местным жителям удалось обезвредить нападавшего и передать его полиции. В местной прокуратуре заявили, что подозреваемый находится под стражей, ему будет предъявлено обвинение в убийстве. О возможных мотивах преступления не сообщается.
Ранее на семейном мексиканском курорте Ла-Пальма группа боевиков расстреляла толпу людей, в результате семь человек погибли. Среди убитых оказались трое мужчин, три женщины, а также один ребенок.