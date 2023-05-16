Вооруженный мачете мужчина убил туриста на мексиканском курорте

Мужчина, вооруженный мачете, убил туриста из Аргентины на мексиканском курорте. Об этом сообщает Daily Mail.

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По информации издания, вооруженное нападение произошло 12 мая в деревне Ла-Исла на побережье Тихого океана. Во время происшествия были ранены еще два человека, однако их травмы не представляют угрозу жизни.

Местным жителям удалось обезвредить нападавшего и передать его полиции. В местной прокуратуре заявили, что подозреваемый находится под стражей, ему будет предъявлено обвинение в убийстве. О возможных мотивах преступления не сообщается.