Против блогерши Митрошиной начали проверку по статье об отмывании денег

В отношении блогерши Александры Митрошиной начата проверка по статье об отмывании денежных средств. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

© @alexandramitroshina

При этом вскоре дело о неуплате налогов может быть прекращено.

Ранее Митрошина, обвиняемая в неуплате налогов, частично признала вину и сообщила, что 2 мая полностью погасила долг. По словам Митрошиной, налоговая проверка в отношении нее началась 20 апреля 2022 года. Она отметила, что оплатила большую часть основного долга по налогам практически сразу после возбуждения уголовного дела.

«Вчера я погасила полностью основную сумму долга», — сообщила она.

Следственный комитет России (СКР) в марте возбудил в отношении Александры Митрошиной уголовное дело. По данным следствия, в период с октября 2020-го по май 2022 года Митрошина, будучи индивидуальным предпринимателем, применяла упрощенную систему налогообложения. После того как сумма ее заработка на курсах превысила допустимый лимит, она решила не переходить на общую систему налогообложения и не уплачивать НДС и НДФЛ.