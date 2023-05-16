Гражданку Украины арестовали за передачу данных о позициях российских войск
25-летнюю гражданку Украины арестовали за шпионаж. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ РФ, девушка передавала информацию об объектах и позициях группировки Вооруженных сил РФ «Восток», которая принимала участие в специальной военной операции в Киевской области.
Деятельность украинской гражданки была пресечена в результате оперативно-розыскных мероприятий. Девушка действовала по заданию иностранных спецслужб и передавала информацию об объектах, военной технике, укреплениях и боевых позициях ВС РФ. Силовики изъяли у задержанной технические средства. В них были найдены геоданные и информация о деятельности группировки «Восток».
Отмечается, что передача указанных сведений представителям иностранного государства была использована против безопасности РФ. Следственное управление ФСБ России возбудило уголовное дело по ст. 276 УК РФ («Шпионаж»). Подозреваемая находится под стражей.