25-летнюю гражданку Украины арестовали за шпионаж. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ РФ, девушка передавала информацию об объектах и позициях группировки Вооруженных сил РФ «Восток», которая принимала участие в специальной военной операции в Киевской области.

Деятельность украинской гражданки была пресечена в результате оперативно-розыскных мероприятий. Девушка действовала по заданию иностранных спецслужб и передавала информацию об объектах, военной технике, укреплениях и боевых позициях ВС РФ. Силовики изъяли у задержанной технические средства. В них были найдены геоданные и информация о деятельности группировки «Восток».