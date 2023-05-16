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Гражданку Украины арестовали за передачу данных о позициях российских войск

25-летнюю гражданку Украины арестовали за шпионаж. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ РФ, девушка передавала информацию об объектах и позициях группировки Вооруженных сил РФ «Восток», которая принимала участие в специальной военной операции в Киевской области.

Деятельность украинской гражданки была пресечена в результате оперативно-розыскных мероприятий. Девушка действовала по заданию иностранных спецслужб и передавала информацию об объектах, военной технике, укреплениях и боевых позициях ВС РФ. Силовики изъяли у задержанной технические средства. В них были найдены геоданные и информация о деятельности группировки «Восток».

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Отмечается, что передача указанных сведений представителям иностранного государства была использована против безопасности РФ. Следственное управление ФСБ России возбудило уголовное дело по ст. 276 УК РФ («Шпионаж»). Подозреваемая находится под стражей.

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