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В Польше упал БЛА, занимавшийся поиском аэростата из Белоруссии

Военные обнаружили на севере Польши обломки польского БЛА, искавшего разведывательный аэростат, прилетевший со стороны Белоруссии. Об этом сообщил во вторник телеканал Tvp со ссылкой на подполковника Яцека Горышевского, руководителя пресс-службы Оперативного командования видов вооруженных сил польской армии.

В Польше упал БЛА, занимавшийся поиском аэростата из Белоруссии
© Wikipedia Commons

"Объект, обнаруженный в районе местечка Ежёро около Эльблонга, - это беспилотный летательный аппарат типа FlyEye, принадлежащий вооруженным силам республики Польша", - сказал он, пояснив, что этот БЛА занимался поиском обломков аэростата.

В субботу Минобороны Польши сообщило в Twitter, что центр воздушных операций зафиксировал в польском воздушном пространстве объект, прилетевший со стороны Белоруссии в ночь на субботу. В ведомстве полагают, что это разведывательный аэростат, его поиски продолжаются до сих пор. В них принимают участие 40 польских военнослужащих.

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