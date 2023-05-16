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В Краснодаре приостановлено движение трамваев из-за аварии на подстанции

В Краснодаре приостановили движение трамваев из-за аварии на подстанции. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на муниципальный центр управления города.

В Краснодаре приостановлено движение трамваев из-за аварии на подстанции
© Телеграм-канал «Чат ЧП Краснодара»

Отмечается, что авария произошла на подстанции «Южная».

«Отключены несколько трансформаторных подстанций города. По этой же причине обесточена часть трамвайной линии. На центральных улицах города не работают светофоры, приостановлено движение трамваев», — говорится в сообщении центра.

В ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю сообщили, что на электроподстанции произошло возгорание на площади 100 кв. м.

Ранее Telegram-канал «ЧП Канск» сообщал, что в Канске загорелся торговый центр «Июнь». Огнем был охвачен весь второй этаж.

Продавцы сообщили, что спасти из магазинов ничего не удалось. Пожар начался на крыше здания после закрытия торгового центра. На место ЧП сразу же приехали пожарные расчеты.

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