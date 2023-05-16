В Краснодаре приостановлено движение трамваев из-за аварии на подстанции

В Краснодаре приостановили движение трамваев из-за аварии на подстанции. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на муниципальный центр управления города.

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Отмечается, что авария произошла на подстанции «Южная».

«Отключены несколько трансформаторных подстанций города. По этой же причине обесточена часть трамвайной линии. На центральных улицах города не работают светофоры, приостановлено движение трамваев», — говорится в сообщении центра.

В ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю сообщили, что на электроподстанции произошло возгорание на площади 100 кв. м.

Ранее Telegram-канал «ЧП Канск» сообщал, что в Канске загорелся торговый центр «Июнь». Огнем был охвачен весь второй этаж.