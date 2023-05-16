В московском метро безбилетник избил девушку за замечание

В московском метро мужчина избил девушку, за которой прошел через турникет без билета. Как сообщает пресс-служба столичной прокуратуры, инцидент произошел на станции «Новокузнецкая».

По информации ведомства, 47-летний мужчина не хотел оплачивать проезд в метрополитене и прошел за 28-летней пассажиркой через створки турникета. Девушка сделала ему замечание, после чего он с силой ударил ее. В вагоне конфликт продолжился — там агрессор ударил потерпевшую по лицу. Она обратилась к правоохранителям и сняла побои. В прокуратуре подчеркнули, что теперь мужчине грозит уголовная ответственность по ст. 116 УК РФ («Побои»).