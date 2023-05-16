Российского полицейского заподозрили в изнасиловании 14-летней девочки в ЦВС

В Санкт-Петербурге 36-летнего полицейского заподозрили в изнасиловании 14-летней школьницы в центре временного содержания (ЦВС). Об этом сообщает Telegram -канал Shot.

По данным канала, лейтенант работал воспитателем в ЦВС для несовершеннолетних правонарушителей. В конце апреля туда поступила потерпевшая. Сначала фигурант развращал девочку, а затем изнасиловал ее.