В аэропорту Домодедово пресекли крупную контрабанду золота

В московском аэропорту Домодедово задержан мужчина, который пытался вывезти за границу 24 кг золота на общую сумму в 126 млн рублей. Об этом сообщает РИА Новости.

Мужчина пытался вывезти из России два слитка золота на 24 килограмма. Оценочная стоимость составляет более 126 млн рублей. По данному факту возбуждено дело о контрабанде стратегически важных товаров и ресурсов в особо крупном размере (часть 1 статьи 226.1 УК РФ). По ней подразумевается от 3 до 7 лет лишения свободы. Мужчина арестован.

Ранее в аэропорту Домодедово задержали женщину при попытке незаконно ввезти в Россию дорогие ювелирные украшения из ОАЭ. Россиянка была задержана во время прохода «зеленого» коридора.