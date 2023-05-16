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В аэропорту Домодедово пресекли контрабанду золота на 126 млн рублей

В московском аэропорту Домодедово задержан мужчина, который пытался вывезти за границу 24 кг золота на общую сумму в 126 млн рублей. Об этом сообщает РИА Новости.

В аэропорту Домодедово пресекли крупную контрабанду золота
© globallookpress.com

Мужчина пытался вывезти из России два слитка золота на 24 килограмма. Оценочная стоимость составляет более 126 млн рублей. По данному факту возбуждено дело о контрабанде стратегически важных товаров и ресурсов в особо крупном размере (часть 1 статьи 226.1 УК РФ). По ней подразумевается от 3 до 7 лет лишения свободы. Мужчина арестован.

Ранее в аэропорту Домодедово задержали женщину при попытке незаконно ввезти в Россию дорогие ювелирные украшения из ОАЭ. Россиянка была задержана во время прохода «зеленого» коридора.

В ходе обыска у девушки обнаружили несколько дорогостоящих украшений - серьги Bulgari, цепочки и браслеты Cartier, часы из золотого сплава 750 пробы со вставками из бриллиантов. За ввоз украшений россиянка должна была заплатить таможенный взнос в размере более 2 млн рублей, однако не сделала этого.

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