Пять российских пограничников получили ранения при атаке украинского БПЛА

Пять российских пограничников ранены из-за атаки БПЛА ВСУ по здание пограничного управления УФСБ по Курской области в поселке Глушково, сообщает Telegram-канал Mash.

Отмечается, что инцидент произошел поздно вечером, в 23.00 в понедельник, 15 мая. Другие подробности не приводятся.

Ранее стало известно, что диверсионно-разведывательная группа (ДРГ), прибывшая с территории Украины, вступила в бой с пограничниками в Курской области.