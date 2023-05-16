Пять российских пограничников получили ранения при атаке украинского БПЛА

Mash: 5 российских пограничников ранены из-за атаки БПЛА по зданию УФСБ по Курской области
Пять российских пограничников ранены из-за атаки БПЛА ВСУ по здание пограничного управления УФСБ по Курской области в поселке Глушково, сообщает Telegram-канал Mash.
Отмечается, что инцидент произошел поздно вечером, в 23.00 в понедельник, 15 мая. Другие подробности не приводятся.
Ранее стало известно, что диверсионно-разведывательная группа (ДРГ), прибывшая с территории Украины, вступила в бой с пограничниками в Курской области.
Это произошло 10 мая.