Тело 12-летней школьницы нашли в Иваново

В Иваново тело 12-летней школьницы нашли в квартире на проспекте Текстильщиков. Об этом сообщается на Следственного комитета (СК) по Ивановской области.

По данным правоохранителей, ребенок скончался от отравления угарным газом. Девочка вместе с матерью и младшей сестрой находилась в ванной, где им стало плохо и они потеряли сознание.

Мать и младшая сестра погибшей пострадали, их госпитализировали. Следователи осмотрели место происшествия, возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.