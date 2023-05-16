ФСБ задержала в Домодедово 24 кг контрабандно вывозимого золота

Сотрудники отряда пограничного контроля ФСБ задержали в аэропорту Домодедово 24 кг контрабандно вывозимого золота. Об этом ТАСС сообщили во вторник в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

"Сотрудниками отряда пограничного контроля ФСБ России в международном аэропорту Домодедово пресечена попытка незаконного перемещения через государственную границу РФ золота. У лица, пытавшегося выехать с территории Российской Федерации, обнаружены сокрытые в личных вещах два золотых слитка общим весом свыше 24 кг. Их оценочная стоимость превышает 126 млн рублей", - сообщили в ЦОС.

По этому факту следователями УФСБ Росси по Москве и Московской области возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ ("Контрабанда"), которая предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет. Задержанный заключен под стражу.