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Безбилетник напал на женщину в столичном метро. Видео

В метро 47-летний мужчина избил 28-летнюю пассажирку из-за сделанного замечания. Об этом «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова во вторник, 16 мая.

Инцидент произошел в вестибюле станции метро «Новокузнецкая». Злоумышленник проскочил за девушкой через турникет. Из-за этого пассажирка сделала ему замечание. В ответ на это мужчина ударил ее ногой. Позже он нашел девушку в вагоне поезда и ударил по лицу.

Потерпевшая обратилась за медицинской помощью. У нее зафиксировали телесные повреждения.

— Прокуратура Московского метрополитена контролирует привлечение лица к уголовной ответственности по статье «Побои», — подчеркнула Нефедова.

Другая драка произошла в метро 3 мая. Злоумышленник напал на пенсионера в вагоне поезда и избил его. Инцидент попал на видео.

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