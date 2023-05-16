На электроподстанции в Краснодаре произошла авария
Авария на электроподстанции произошла в Краснодаре, в городе отключены светофоры, приостановлено движение трамваев на центральных улицах.
Об этом сообщила мэрия.
«Из-за аварии на подстанции «Южная» отключены несколько трансформаторных подстанций города», — говорится в сообщении.
На центральных улицах города не работают светофоры, приостановлено движение трамваев.
Часть трамвайной линии обесточена.
Ранее около 600 человек остались без электричества в результате обстрела ВСУ Рыльского района Курской области.