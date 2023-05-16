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На электроподстанции в Краснодаре произошла авария

Авария на электроподстанции произошла в Краснодаре, в городе отключены светофоры, приостановлено движение трамваев на центральных улицах.

На электроподстанции в Краснодаре произошла авария
© РИА Новости

Об этом сообщила мэрия.

«Из-за аварии на подстанции «Южная» отключены несколько трансформаторных подстанций города», — говорится в сообщении.

На центральных улицах города не работают светофоры, приостановлено движение трамваев.

Часть трамвайной линии обесточена.

Ранее около 600 человек остались без электричества в результате обстрела ВСУ Рыльского района Курской области.

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