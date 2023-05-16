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85-летней россиянке сломали челюсть в стоматологической клинике

В Верхней Пышме Свердловской области 85-летней пациентке в стоматологической клиники сломали челюсть на приеме. Об этом Екатеринбург Онлайн».

85-летней россиянке сломали челюсть в стоматологической клинике
© РИА Новости

Местная жительница обратилась к врачам с жалобами на острую зубную боль. По словам родственницы россиянки, «около двух часов врачи издевались над бедной бабушкой». После того, как спустя 40 минут обезболивающее перестало действовать, «они уже наживую ломали ей челюсть», добавила женщина.

Прямо из стоматологического кабинета горожанку доставили в госпиталь ветеранов войн, где ее прооперировали. В медучреждении отметили, что проведение манипуляции было осложнено возрастом пациентки и наличием у нее кардиостимулятора.

В местной стоматологии пояснили, что зуб пенсионерки сросся с челюстью. Поскольку боли беспокоили женщину, оставлять зуб было нельзя, добавили там. Главврач стоматологии назвал осложнением то, что прочность челюстной кости оказалась меньше, чем прочность этой спайки кости и зуба, и заявил, что пациентка была уведомлена об этом.

Ранее жительнице Башкирии также сломали челюсть на приеме у стоматолога. Россиянка обратилась в суд с требованием взыскать с клиники полмиллиона рублей в счет возмещения ущерба.

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